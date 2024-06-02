ابتسامة بايدن "الشريرة" تتحول لحملة دعائية لصالح ترامب (فيديو)

وأدين ترامب، أخيرًا، بارتكاب 34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية لإخفاء دفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل انتخابات عام 2016.

ولم يأخذ الأمر أكثر من 3 ساعات حتى تمكنت حملة ترامب من تحويل لقطة ابتسامة بايدن إلى دعاية مضادة، حيثُ أضاف فريق حملة ترامب موسيقى مرعبة للقطة، مع ضبط الفيديو على وضع الحركة البطيئة.