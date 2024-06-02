ابتسامة بايدن "الشريرة" تتحول لحملة دعائية لصالح ترامب (فيديو)
تحوّلت ابتسامة وصفت بـ"الشريرة" للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى حملة دعائية في الانتخابات الرئاسية، لصالح منافسه دونالد ترامب.
وسألت الإعلامية في قناة "إن بي سي" كيلي أودونيل، بايدن: "سيدي الرئيس، هل يمكنك أن تخبرنا: يشير دونالد ترامب إلى نفسه كسجين سياسي ويلومك بشكل مباشر. ما ردك على ذلك، سيدي؟".
وأدين ترامب، أخيرًا، بارتكاب 34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية لإخفاء دفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل انتخابات عام 2016.
ولم يأخذ الأمر أكثر من 3 ساعات حتى تمكنت حملة ترامب من تحويل لقطة ابتسامة بايدن إلى دعاية مضادة، حيثُ أضاف فريق حملة ترامب موسيقى مرعبة للقطة، مع ضبط الفيديو على وضع الحركة البطيئة.
ونشر مدير حملة ترامب المشارك كريس لاسيفيتا الفيديو على منصة "إكس"، ووصف بايدن المبتسم بأنه "وجه الفساد".
وتعرض بايدن لانتقادات حادة بسبب ابتسامته، ووصفت شبكة "فوكس نيوز" ابتسامته بـ"الشريرة".
وبعد السؤال، توقف بايدن والتفت مع ابتسامة لمدة ثوان، قبل أن يبتعد دون أن يقدم أي رد لفظي، بحسب ما ذكرت الشبكة الأمريكية.