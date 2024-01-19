"واشنطن بوست": الهجمات الإيرانية على الحدود لـ"حفظ ماء الوجه"

وبحسب الصحيفة، تندلع الأعمال العدائية بين البلدين بشكل دوري بسبب الوجود الملحوظ لـ"عناصر مارقة" على جانبي الحدود. لكن الجولة الحالية لافتة للنظر، فالهجوم الباكستاني على الأراضي الإيرانية هو أول ضربة كبيرة معلنة على أراضي البلاد من قبل قوة أجنبية منذ الحرب العراقية الإيرانية الدموية في الثمانينيات من القرن الماضي.

ونظرًا للمتاعب الجيوسياسية العديدة التي تواجه كلا البلدين، فإن أيًّا منهما ليس في مزاج يسمح باحتدام النزاع، وفقا للتقرير، الذي أشار إلى أن البيان الباكستاني عقب إجراءات باكستان الانتقامية يحاكي إلى حد كبير اللغة الإيرانية في وقت سابق من الأسبوع، وهي علامة، كما يعتقد بعض المحللين، على حرص إسلام آباد على عدم تفاقم الخلاف.

ونقلت الصحيفة عن الكاتب الباكستاني محمد تقي قوله: "صدرت تصريحات منسقة بدقة من كل من إيران وباكستان، ولا يبدو أن أيًّا من الطرفين مهتم بأي شيء أكثر من قتل البلوش على الجانبين المتقابلين".

وأضاف التقرير أن البلدين، إيران وباكستان، يشتركان في رؤية المناطق الحدودية على الجانبين كبؤر للإرهاب وكمراكز لنشاطات مناهضة للدولة.