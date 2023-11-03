كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز الردع العسكري بعد اختبار صاروخي أمريكي

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية تعتزم تعزيز الردع العسكري لضمان أمنها في مواجهة الترسانة النووية الأمريكية التي تستهدفها، وانتقدت في الوقت نفسه الولايات المتحدة بسبب اختبار أجرته مؤخرًا لصاروخ بالستي عابر للقارات.

وأَطلق سلاح الجو الأمريكي صاروخا من طراز "مينتمان 3" له قدرات نووية من قاعدة في كاليفورنيا يوم الأربعاء، إلا أنه جرى تفجير الصاروخ بعد رصد خلل. وحضر الاختبار مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية في أول زيارة لهم من نوعها منذ العام 2016.