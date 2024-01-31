طهران تحذر واشنطن من شن أي هجوم على الأراضي الإيرانية

حذرت إيرن، يوم الثلاثاء، الإدارة الأمريكية من شن أي هجوم على الأراضي الإيرانية، وذلك عبر رسالة سلمتها طهران عبر السفارة السويسرية، بحسب مصدر مطلع.

ونقل موقع "الأخبار العاجلة" الإيراني عن المصدر قوله إن "الحكومة الإيرانية وجهت تحذيراً خطيراً عبر سويسرا مفاده أننا سنرد بشكل مباشر على أي هجوم أمريكي على الأراضي الإيرانية".

وأضاف المصدر الإيراني أن "طهران أشارت في رسالتها إلى أنها لا تريد حرباً مع أمريكا، لكنها ستتعامل مع أي مغامرات لواشنطن بالقوة".

وشدد على أن "تهديدات البيت الأبيض غير مقبولة، وأي هجوم داخل الأراضي الإيرانية خط أحمر وسيصاحبه الرد المناسب".

يشار إلى أن السفارة السويسرية في طهران ترعى المصالح الأمريكية في إيران منذ ثورة عام 1979.