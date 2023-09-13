أمريكا تعلن توقيع اتفاقية أمنية استراتيجية مع البحرين
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية مع مملكة البحرين.
ووصل، في وقت سابق، إلى الولايات المتحدة، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين.
وذكرت الوكالة أن ولي العهد يصل الولايات المتحدة "في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية".
وأوضحت أن ولي العهد "سيجري خلال الزيارة مباحثات تتناول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز وتنمية التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الاتفاقية ستوسع التعاون الدفاعي والاستخباراتي بين البلدين، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
وقال بلينكن، قبيل مراسم التوقيع في وزارة الخارجية الأمريكية: "سيعزز هذا الاتفاق التنسيق بين قواتنا المسلحة وتكامل قدراتنا الاستخباراتية، مما يسمح لنا بالردع والرد على التهديدات بشكل أفضل عند ظهورها".