أمريكا تعلن توقيع اتفاقية أمنية استراتيجية مع البحرين

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية مع مملكة البحرين.

ووصل، في وقت سابق، إلى الولايات المتحدة، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين.

وذكرت الوكالة أن ولي العهد يصل الولايات المتحدة "في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية".