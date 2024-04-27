100 معتقل في إحدى جامعات بوسطن خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين
أُوقف 100 من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، صباح اليوم السبت، في حرم جامعة في بوسطن وقامت الشرطة بفض اعتصامهم، وفق ما أفادت جامعة "نورث إيسترن يونيفرسيتي".
وقالت الجامعة عبر منصة إكس: "في إطار عملية الإخلاء هذه، أوقفت الشرطة نحو 100 شخص. تم الإفراج عن الطلبة الذين أظهروا بطاقات انتسابهم إلى جامعة نورث إيسترن (...) تم توقيف من رفضوا إثبات انتسابهم".
ولفتت إلى أن "إهانات عنيفة معادية للسامية" مثل "اقتلوا اليهود" أُطلقت، الليلة الفائتة، داخل الحرم الجامعي.
وكانت الحركة الطلابية الأمريكية المؤيدة للفلسطينيين قد انطلقت من جامعة كولومبيا في نيويورك، قبل أن تنتشر على نطاق واسع في الجامعات الأمريكية.
وأُوقف العشرات، الأسبوع الماضي، بعد طلب تدخّل الشرطة لوضع حدّ للاعتصام الذي اتهمته شخصيات عدّة بتأجيج معاداة السامية.
غير أنّ الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين استمرّت في الحرم الجامعي، الأربعاء.
كذلك، نُظّمت احتجاجات في جامعات أخرى مرموقة عالميًا، مثل: هارفرد، ويال، وبرينستون.
ومنذ أيام، يتكرر المشهد في أنحاء مختلفة من البلاد حيث ينصب طلبة خيامًا في جامعاتهم للتنديد بالدعم العسكري الذي تقدّمه الولايات المتحدة لإسرائيل، والوضع الإنساني في قطاع غزة.
ثمّ تعمَد الشرطة في كثير من الأحيان إلى فضّ اعتصامهم، بناءً على طلب إدارة الجامعة.