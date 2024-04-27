100 معتقل في إحدى جامعات بوسطن خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

أُوقف 100 من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، صباح اليوم السبت، في حرم جامعة في بوسطن وقامت الشرطة بفض اعتصامهم، وفق ما أفادت جامعة "نورث إيسترن يونيفرسيتي".

وقالت الجامعة عبر منصة إكس: "في إطار عملية الإخلاء هذه، أوقفت الشرطة نحو 100 شخص. تم الإفراج عن الطلبة الذين أظهروا بطاقات انتسابهم إلى جامعة نورث إيسترن (...) تم توقيف من رفضوا إثبات انتسابهم".

ولفتت إلى أن "إهانات عنيفة معادية للسامية" مثل "اقتلوا اليهود" أُطلقت، الليلة الفائتة، داخل الحرم الجامعي.