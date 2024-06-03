تونس تمنع الطلاب من ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال الامتحانات

في المقابل أكدت الوزارة، دعمها المطلق للقضيّة الفلسطينيّة، مستدركة بأن "محاولة البعض استغلال هذه القضيّة لإدخال إرباك على سير الامتحانات الوطنيّة أو توظيفها لارتكاب الغشّ المقنّع يُطبّق عليها القانون".

وعبّرت الوزارة عن أملها في توفير "كل حظوظ النّجاح للتّلاميذ في هذا المحفل الوطنيّ الهامّ"، داعية الأسر إلى "تشجيع أبنائها على أن يكونوا مثالًا للسّلوك التَّربوي النّزيه، والنّأيّ بأنفسهم عن كلّ ما يُعرّضهم لشتَّى أنواع العقوبات التي لَنْ تتوانى وزارة التَّربية عن تطبيقها حفاظًا على مصداقية الشهائد العلمية".

وكانت راجت في منصات التواصل الاجتماعي، دعوات لطلاب البكالوريا بتوحيد زيّ اجتيازهم لامتحانات شهادة التعليم الثانوي، "البكالوريا"، وذلك عبر ارتداء الكوفية الفلسطينية، دعمًا للشعب الفلسطيني، وفق مواقع محلية.