مهاجرون في شوارع باريس.. برد قارس ومستقبل مجهول

يتجمّع حشد من المهاجرين الأفارقة، المشردين في شوارع باريس، حول النار للتدفئة، وتتنازعهم مشاعر مختلطة، بين الحسرة والندم وضبابية المستقبل، بينما فاقمت موجة البرد التي تضرب أوروبا معاناتهم.

ويعيش نحو مئة مهاجر في باريس في خيام وسط البرد القارس الذي يضرب البلاد هذه الأيام، وقد وصل هؤلاء المهاجرون، ومعظمهم من السودانيين، إلى فرنسا قادمين من إيطاليا في الأيام الأخيرة، دون موارد، يعيشون على مساعدة الجمعيات، ولم يبدأ أي منهم تقريبًا الإجراءات الإدارية بعد، وفق ما رصد تقرير لموقع "إنفو ميغران" المتخصص في شؤون الهجرة.

ويتحلّق عدد من المهاجرين حول مدفأة حطب صغيرة، تحت جسر شارل ديغول، بين غار دوسترليتز وغار دي ليون، حيث تمتدّ عشرات الأيدي فوق النيران بحثًا عن الدفء، وحيث بلغت درجة الحرارة درجتين تحت الصفر، أمس الأول الاثنين، نحو الساعة الـ7:30 مساءً، وفقًا للتقرير.