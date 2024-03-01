روسيا مستعدة لتسليم جثث ضحايا تحطم طائرة إلى أوكرانيا

نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، أن موسكو مستعدة لتسليم جثث ضحايا تحطم طائرة عسكرية إلى كييف.

وتتهم روسيا أوكرانيا بإسقاط طائرة في منطقة بيلغورود الروسية ما أسفر عن مقتل 74 شخصًا كانوا على متنها، من بينهم 65 جنديًا أوكرانيًا أسيرًا كانوا في طريقهم لمبادلتهم بأسرى حرب روس.

ولم تقدم موسكو أدلة على اتهامها، بحسب وكالة "رويترز".