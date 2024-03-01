روسيا ترد على تصريح أوستن بشأن الحرب مع الناتو

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن كلمات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بشأن حرب محتملة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي تظهر أن واشنطن هي المعتدية.

وتساءلت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": “هل هذا تهديد مباشر لروسيا أم محاولة لإيجاد ذريعة لزيلينسكي؟ كلاهما مجنون. لكن الآن يرى الجميع من هو المعتدي – واشنطن".

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن رأيه في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي. وقال"بصراحة، أعتقد أنه إذا سقطت أوكرانيا، فإن الناتو سوف يخوض حرباً مع روسيا".