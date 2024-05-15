مستقبل الدفاع البحري.. قطع عسكرية مسيّرة تعمل تحت الماء (صور)

ونقلت الشبكة عن خبراء قولهم إن "الغواصات يمكن أن تمثل مستقبل الحرب تحت سطح البحر، وتظهر القدرة على ممارسة القوة مع تقليل الخطر على حياة الإنسان".

وأصبح استخدام الطائرات المسيّرة في العمليات الجوية أمراً شائعاً، واستخدمتها الولايات المتحدة على نطاق واسع خلال الصراعات في العراق وأفغانستان ابتداء من التسعينيات.

وأصبحت الطائرات المسيّرة الأحدث والأرخص ثمناً، قطعاً أساسية من المعدات العسكرية لكلا الجانبين في الحرب الروسية التي تشنها على جارتها أوكرانيا.