تركيا تفرج عن موظف سابق في القنصلية الأمريكية ‎

أُفرج عن موظف محلي سابق في القنصلية الأمريكية في تركيا كان يمضي عقوبة بالسجن بتهم تتعلق بالإرهاب، على ما أعلن متحدث باسم السفارة، اليوم الأربعاء، ما يطوي مسألة أثرت سلبا في العلاقات الدبلوماسية لسنوات.

وكان التركي متين توبوز، ضابط الارتباط السابق لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية في إسطنبول، قد اعتقل في 2017، إذ قضت محكمة في إسطنبول بحبسه 8 سنوات و9 أشهر في 2020، بتهمة "مساعدة مجموعة إرهابية مسلحة"، بعدما دانته بالاتصال بالشرطة، واشتبه مدعٍ في علاقات تربطه بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب في 2016.

وخلال محاكمته، قال توبوز إن كل اتصالاته بالمسؤولين الأتراك كانت متعلقة بالعمل وغير متصلة على الإطلاق بمحاولة الانقلاب.

وأكد متحدث باسم السفارة الأمريكية الإفراج عن توبوز، من دون تقديم أي تفاصيل عن ظروف ذلك أو توقيت القرار التركي.

وأضرت قضية توبوز، آنذاك، بالعلاقات مع الولايات المتحدة، وعبّر يومها وزير الخارجية مايك بومبيو عن "صدمته الكبيرة" إزاء قرار المحكمة التركية.

وكثيرًا ما يتهم حلفاء تركيا الغربيون ونشطاء حقوق الإنسان أنقرة باستخدام محاولة الانقلاب ذريعةً لقمع معارضي الحكومة.