موسكو تحذّر سيول من إمداد أوكرانيا بذخائر وأسلحة فتاكة

حذّر السفير الروسي لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا، كوريا الجنوبية من عواقب بعيدة المدى على توريد ذخائر وأسلحة فتاكة إلى أوكرانيا مباشرة.

وقال ماتسيغورا: "إن الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، ليس لديها أي دليل على أن كوريا الشمالية تُصدّر قذائف مدفعية وصواريخ إلى روسيا، ليتم استخدامها بعد ذلك في أوكرانيا، كما ذكرت السلطات الأمريكية، لكنهم يستخدمون ذلك لغايات أخرى".

تصريحات بهدف الضغط

وأشار السفير إلى أن الولايات المتحدة تحدثت عن شراء روسيا المزعوم لأسلحة من كوريا الشمالية بهدف الضغط على كوريا الجنوبية وإجبارها على إمداد كييف بالذخيرة، معربا عن أمل موسكو بأن لا تستسلم سيول لـ"الاستفزاز".

وأضاف "لا أستبعد أنهم سيحاولون تلفيق الأدلة - سبب الهستيريا واضح - هذه هي الطريقة التي يتم بها الضغط على كوريا الجنوبية لتشجيعها على توريد الذخيرة مباشرة إلى أوكرانيا. تمتلك سيول احتياطيات كبيرة من هذه الذخائر".

وقال ماتسيغورا "آمل حقا ألا يستسلم الجنوبيون للاستفزاز، سيكون هذا خطأ كبيرا للغاية، وستكون له عواقب بعيدة المدى".