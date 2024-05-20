محلل إيراني يتهم "الموساد" الإسرائيلي بالمسؤولية عن حادثة طائرة رئيسي

اتهم محلل سياسي إيراني مقرب من النظام الإيراني، اليوم الاثنين، إسرائيل، بالمسؤولية عن حادثة طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التي اختفت في ظروف غامضة.

ونقل التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، عن المحلل السياسي فؤاد إيزدي، قوله إن "جهاز الموساد الإسرائيلي قد يكون وراء الحادثة".

وقال: "الموساد نشط في جمهورية أذربايجان ولابد من أخذ هذه المسألة بنظر الاعتبار، عدا القضايا الفنية والجوية" التي قد تؤدي للحادثة.

يشار إلى أنه رغم مرور نحو 10 ساعات على اختفاء طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلا أن السلطات تعجز عن العثور حتى الآن على الطائرة.

بالتزامن مع ذلك، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليفاند، إنه تم رصد رائحة وقود منبعثة من أحد المواقع ضمن منطقة تجري في محيطها عمليات البحث.

وأضاف في تصريح للتلفزيون أن المكان الذي تم انبعثت منه رائحة الوقود مطابق للموقع المعلن عنه بشأن تحديد موقع الطائرة المنكوبة.