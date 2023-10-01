مسلحون يستولون على قاعدة عسكرية بعد اشتباكات في مالي

قال مسلّحو الطوارق في شمال مالي، اليوم الأحد، إنهم استولوا على قاعدة عسكرية أخرى من الجيش، بعد قتال في شمال البلاد.

والقاعدة العسكرية هي الرابعة التي يتم الاستيلاء عليها في سلسلة هجمات شنها تحالف مسلح معروف باسم (تنسيقية حركات أزواد) منذ أغسطس/آب، بعد رحيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ساعدت، على مدى سنوات، بالحفاظ على الهدوء الهش.

وأعلن متحدث باسم تنسيقية حركات أزواد يدعى محمد المولود رمضان، أن الحركة استولت على قاعدة بامبا العسكرية في منطقة جاو. ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل.