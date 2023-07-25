أمريكا: لن نقلص المساعدات العسكرية لإسرائيل

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها لن تُوقف أو تقلّص المساعدات العسكرية التي تقدمها إلى إسرائيل، والتي تعد جزءًا أساسًا في العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين.

ويأتي الإعلان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بعد إقرار الكنيست للقانون الأول في خطة الحكومة اليمينية لإجراء تعديلات قضائية يقول منتقدوها إنها تعرّض استقلال القضاء للخطر.

وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين: "لن يكون هناك أي تقليص أو وقف للمساعدات العسكرية، وذلك لأن التزامنا تجاه إسرائيل، وأمن إسرائيل، لا يتزعزع".