روسيا وأوكرانيا تتبادلان إعلان إسقاط طائرات مقاتلة للطرف الآخر

أعلن مسؤولون روس وأوكرانيون إسقاط طائرات عسكرية تابعة للطرف الآخر، الأحد، في مناطق متفرقة على طول الجبهة الممتدة بطول ألف كيلو متر للحرب التي دخلت شهرها الثاني والعشرين.

وقال ميكولا أوليشوك قائد القوات الجوية إن وحدات أوكرانية مضادة للطائرات قصفت مقاتلة روسية قاذفة للقنابل من طراز سوخوي-34 قرب مدينة ماريوبول التي تحتلها روسيا والمطلة على بحر آزوف في جنوب أوكرانيا.

وكتب أوليشوك على تطبيق تيليجرام أن الطائرة لم تعد إلى قاعدتها، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.