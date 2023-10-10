وزراء اليمين الإسرائيلي يصادقون على تجنيد 360 ألف جندي احتياط

أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن الوزراء صادقوا على طلب وزير الدفاع يوآف غالانت لتجنيد 360 ألف جندي احتياط.

وصادق وزراء الائتلاف اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية على تجنيد العدد الإضافي، فضلاً عن الجيش النظامي الذي يتجاوز تعداده 140 ألف جندي.

من جهتها، ذكرت القناة 12 العبرية بالتلفزيون الإسرائيلي أن سلاح الجو نقل مئات الجنود النظاميين والاحتياطيين من جميع أنحاء أوروبا إلى إسرائيل.

وتعكس تلك الخطوة بحسب مراقبين التوجه التصعيدي لدى القيادة الأمنية والعسكرية في إسرائيل والتي ترد بعملية واسعة النطاق على هجوم حركة "حماس" ضمن عملية "طوفان الأقصى".