تحطم مروحية للجيش الأمريكي في أستراليا وعلى متنها 20 جندياً

قالت محطة "سكاي نيوز أستراليا" إن طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز "في - 22 أوسبري" تحطمت قبالة ساحل داروين في أوستراليا. وأضافت أنه كان على متن المروحية نحو 20 من مشاة البحرية الأمريكية .

من جهتها، أوضحت شبكة "ايه بي سي" العامة أنه تمّ إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة من طراز "أوسبري" خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد. وهذه الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو الى الأمام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.

وكانت الطائرة تشارك في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأميركي والأسترالي.