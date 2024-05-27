إيران.. نفي نية محسن رضائي الترشح لانتخابات الرئاسة

نفت ما تسمى "جبهة رفاق الثورة الإسلامية" في إيران، نية عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجبهة المعروفة بـ"شريان"، ميثم نادري، في تصريح صحفي نشرته وسائل إعلام رسمية، الإثنين، إن رضائي، المنتمي للجبهة، لن يدخل السباق الانتخابي، مشيرا إلى أن الجبهة تحاول الوصول إلى نقطة التوافق حول المرشح للرئاسة.

ولفت نادري إلى أن جبهة شريان ستجتمع خلال اليومين المقبلين لدفع عدد من المرشحين لسباق الانتخابات الرئاسية، "لكننا لم نصل بعد إلى الخيار النهائي".

وعن إمكانية أن تدفع جبهة شريان بوزير النقل والمواصلات في الحكومة الحالية مهرداد بذرباش، أجاب نادري "بذرباش يصر على عدم دخول الانتخابات شخصيا ويرى أنه إذا كان هناك إجماع ودعوة من الشعب ومختلف فصائل السلطة والنخب وتم رفع مطلب فإنه سيدخل سباق الانتخابات، ونحن ننتظر منه أن يرى المساحة والشروط".

وعن تأييد هذه الجبهة لمرشح التيار الأصولي المحافظ (جبهة الاستقامة) سعيد جليلي الذي يعد الأوفر حظاً للفوز بمنصب رئاسة الجمهورية، اكتفى نادري بالقول إن "جليلي من رجال الجبهة الثورية الطيبين وله خطاب جيد وهو من الأشخاص الموثوق بهم".

إلى ذلك، أصبح محسن رضائي مثاراً للسخرية بين الإيرانيين، بعدما قال في يونيو/حزيران 2021 أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال مناظرة إن "من أهم اهتماماتي إعادة قيمة العملة الوطنية إلى مكانها".

وأضاف حينذاك أنه "سيعمل على جعل العملة الإيرانية (التومان) أقوى عملة في المنطقة بعد الدولار الأمريكي واليورو".

المرشحون الحاليون

ولا تزال قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية لم تحسم بعد، إلا أن سعيد جليلي يعد المرشح الأقوى من المتشددين، فيما يقابله محمد رضا عارف أحد أبرز مرشحي التيار الإصلاحي المدعوم من الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

وقرر حزب الاعتدال والتنمية الذي يتزعمه الرئيس السابق حسن روحاني ترشيح علي لاريجاني مستشار المرشد علي خامنئي.

وستنطلق عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة يوم الخميس المقبل، كما أعلن مجلس صيانة الدستور المعني بالإشراف على الانتخابات وتأييد أهلية المرشحين.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" بعزم صادق محصولي القائد السابق في الحرس الثوري ورجال الأعمال الترشح للانتخابات الرئاسية.