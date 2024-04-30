مالي تعلن مقتل قيادي بارز في "داعش"

أعلنت مالي مقتل قيادي بفرع تابع لتنظيم "داعش" في غرب أفريقيا يدعى أبو حذيفة، وذلك خلال عملية واسعة النطاق في منطقة ميناكا شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي في مالي أمس الاثنين، بحسب "رويترز".

وأضاف البيان أنه تم التأكد من مقتل أبو حذيفة يوم الأحد بعد العملية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية قد حدد مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات عن أبو حذيفة وذلك على خلفية اتهامه بالضلوع في هجوم وقع عام 2017 في النيجر وأسفر عن مقتل أربعة جنود أمريكيين وأربعة جنود من النيجر.

وخلال العقد الماضي، أدت الهجمات التي شنتها جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" إلى مقتل آلاف الأشخاص في مالي والنيجر وبوركينا فاسو؛ ما أدى إلى زعزعة استقرار منطقة الساحل بأفريقيا.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، أدت الأزمة الأمنية والإنسانية التي طال أمدها إلى تشريد أكثر من ثلاثة ملايين شخص في المنطقة حتى شهر مارس آذار.