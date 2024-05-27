السلطات الروسية تحيل عسكريا أمريكيا متهما بالسرقة إلى المحكمة

أحالت النيابة العامة في إقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي، قضية العسكري الأمريكي غوردون بلاك المتهم بالسرقة والتهديد بالقتل، إلى المحكمة.

وجاء في بيان النيابة العامة الذي نشرته وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، "أن النيابة في منطقة بيرفومايسكي بمدينة فلاديفوستوك أسندت التهم للمواطن الأمريكي المذكور وأحالته للمحكمة".

وأضافت أن غوردون بلاك من مواليد عام 1989، وألقي القبض عليه في أيار/مايو 2024 في شقة صديقته بفلاديفوستوك حيث كان يعيش معها منذ نيسان/ أبريل الماضي.

وأشير في البيان إلى توقيفه بموجب شكوى من صديقته ادعت فيها عليه بضربها وسرقة 10 آلاف روبل من محفظتها، أنفقها على احتياجاته الشخصية، وأن المتهم اعترف بالجرم المنسوب إليه (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 90 "روبل").