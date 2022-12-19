إيران تستولي على ناقلة نفط في الخليج العربي وتعتقل طاقمها

أفادت تقارير إيرانية، اليوم الأحد، بأن قوات من البحرية التابعة للحرس الثوري استولت على ناقلة نفط تحتوي على 330 ألف لتر من الوقود، بذريعة تهريب تلك الكمية.

وذكرت قناة "العالم" الإيرانية أن السفينة كانت تبحر في الخليج العربي قبل أن تقوم قوات الحرس الثوري باعتراضها واعتقال طاقمها المكون من 12 فردًا.

وتكتمت القناة الإيرانية على اسم مالك السفينة، وهوية علم الدولة الذي حملته خلال إبحارها في الخليج العربي، وجنسيات الطاقم المحتجز لدى الحرس الثوري.

وتنفذ قوات البحرية الإيرانية باستمرار عمليات اعتراض للسفن وناقلات النفط في الخليج العربي، إلى جانب اعتقال أفراد تلك السفن والناقلات ومصادرة حمولاتها، بمزاعم تهريب الوقود بشكل غير قانوني.