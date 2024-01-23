انفجارات ضخمة تهز كييف.. وتحذيرات للسكان للبقاء في الملاجئ (فيديو)

قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن شخصين قتلا في هجوم صاروخي روسي كبير على عدة مناطق في أوكرانيا في وقت مبكر اليوم الثلاثاء من بينها العاصمة كييف وخاركيف ثاني أكبر مدن البلاد.

وأعلن حاكما إقليمي نيبروبتروفسك وخاركيف عبر تطبيق تيلغرام أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في منطقته.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إن 7 أشخاص جرحوا نتيجة قصف روسي على العاصمة صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف كليتشكو "انفجارات في المدينة. لا تغادروا الملاجئ".

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف عبر تيليجرام "الدفاع الجوي يتصدى في كييف. ابقوا في الملاجئ حتى انتهاء الإنذار من الغارات الجوية".

وقال رئيس بلدية مدينة خاركيف إيهور تيريخوف على تيلغرام إن روسيا استهدفت المدينة أيضا.

وأضاف "إنهم يضربون خاركيف مرة أخرى، ووقعت بالفعل عدة انفجارات".

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إن 7 أشخاص جرحوا نتيجة قصف روسي على العاصمة صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف فيتالي عبر قناته على "تليغرام": حاليًا، هناك بالفعل سبعة مصابين نتيجة الهجوم الصباحي على العاصمة كييف".

وأوضح "معظم الجرحى في منطقة سولوميان. وتم نقل ستة أشخاص إلى المستشفى، وتم علاج أحد الضحايا، وهو صبي يبلغ من العمر 13 عامًا، على الفور من قبل المسعفين".