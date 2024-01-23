انفجارات ضخمة تهز كييف.. وتحذيرات للسكان للبقاء في الملاجئ (فيديو)
قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن شخصين قتلا في هجوم صاروخي روسي كبير على عدة مناطق في أوكرانيا في وقت مبكر اليوم الثلاثاء من بينها العاصمة كييف وخاركيف ثاني أكبر مدن البلاد.
وأعلن حاكما إقليمي نيبروبتروفسك وخاركيف عبر تطبيق تيلغرام أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في منطقته.
وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إن 7 أشخاص جرحوا نتيجة قصف روسي على العاصمة صباح اليوم الثلاثاء.
وأضاف كليتشكو "انفجارات في المدينة. لا تغادروا الملاجئ".
وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف عبر تيليجرام "الدفاع الجوي يتصدى في كييف. ابقوا في الملاجئ حتى انتهاء الإنذار من الغارات الجوية".
وقال رئيس بلدية مدينة خاركيف إيهور تيريخوف على تيلغرام إن روسيا استهدفت المدينة أيضا.
وأضاف "إنهم يضربون خاركيف مرة أخرى، ووقعت بالفعل عدة انفجارات".
وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إن 7 أشخاص جرحوا نتيجة قصف روسي على العاصمة صباح اليوم الثلاثاء.
وأضاف فيتالي عبر قناته على "تليغرام": حاليًا، هناك بالفعل سبعة مصابين نتيجة الهجوم الصباحي على العاصمة كييف".
وأوضح "معظم الجرحى في منطقة سولوميان. وتم نقل ستة أشخاص إلى المستشفى، وتم علاج أحد الضحايا، وهو صبي يبلغ من العمر 13 عامًا، على الفور من قبل المسعفين".
وهزت سلسلة من الانفجارات مدينة كييف، ومقاطعة خاركيف شرق البلاد، إثر قصف روسي عنيف على العاصمة الأوكرانية، فيما دعا عمدة كييف فيتالي كليتشكو سكان العاصمة للبقاء في الملاجئ.
وكتب كليتشكو عبر قناته على " تلغرام" :"انفجارات في المدينة، لا تتركوا الملاجئ".
وتابع "اشتعلت النيران في عدد من المباني، وتضررت العديد من السيارات في مقاطعة سولومونسكي، وهناك معلومات أولية عن تضرر مبنى روضة أطفال".
وأضاف" في منطقة بيشيرسك أصيب مبنى غير سكني، خدمات الطوارئ في طريقها إلى مكان الحادث".
كما تم استهداف بلدة بافلوغراد الواقعة في مقاطعة دنيبرو، بصواريخ كروز؛ ما أدى إلى قطع الكهرباء عن بعض المناطق في خاركيف نتيجة الانفجارات.
ويأتي القصف الروسي بعد أيام قليلة من استهداف أوكرانيا لسوق في مقاطعة دونيتسك، التي ضمتها موسكو قبل نحو عامين، وأدى القصف إلى مقتل 28 شخصا وجرح العشرات.