إيران تنفي العثور على مروحية إبراهيم رئيسي

نفت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، مساء الأحد، ما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن العثور على مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي التي تحطمت في وقت سابق في غابات وجبال محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان لها نشره التلفزيون الرسمي، "الخبر المنشور عن العثور على مروحية رئيسي ورفاقه غير صحيح"، مضيفة: "لم تنجح الجهود المبذولة للعثور على المروحية المنكوبة حتى الآن".

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية وأجنبية أفادت بوصول عدد من فرق البحث والإنقاذ إلى طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي الذي كان بصحبة عدد من المسؤولين من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني ذكر أن فرق الإنقاذ عثرت على حطام طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وكان نائب رئيس إيران للشؤون التنفيذية محسن منصوري أشار إلى الإجراءات المتخذة للعثور على مروحية رئيس الجمهورية، وقال: لقد تواصلنا مع اثنين من مرافقي رئيس الجمهورية في عدة مرات ويبدو أن الحادث لم يكن خطيراً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية.