موسكو: الناتو يستعد لمواجهة محتملة

علّقت وزارة الخارجية الروسية على المناورات الواسعة التي أعلن عنها حلف شمال الأطلسي "الناتو" معتبرة أنها مؤشر على أنّ الحلف لا يستبعد المواجهة معها.

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تدريبات الناتو "المدافع الصامد" تشير إلى أن الحلف يستعد لـ "صراع محتمل" مع روسيا الاتحادية.

وقالت زاخاروفا في تعليق على المناورات نُشر على موقع الخارجية الروسية، إنه "في الوقت الحالي تجري أكبر مناورة لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة بالقرب من حدود روسيا، ووفقًا لسيناريو "الناتو" تتم ممارسة إجراءات التحالف ضد روسيا باستخدام جميع الأدوات بما في ذلك الأسلحة الهجينة والتقليدية".

وأكدت المتحدثة، أن "الناتو يستعد جديا لصراع محتمل معنا، وهو أمر تتم مناقشته علنًا من قبل مسؤولين رفيعي المستوى بحلف شمال الأطلسي" وفق تعبيرها.

وأعلن حلف شمال الأطلسي الخميس الماضي، أنه سيبدأ أكبر تدريب عسكري منذ الحرب الباردة، بمشاركة نحو 90 ألف جندي، في محاكاة لكيفية تعزيز القوات الأمريكية لحلفاء أوروبيين في دول محاذية لحدود روسيا، وعلى الجناح الشرقي للحلف".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو صرح في وقت سابق لوكالة الإعلام الروسية الرسمية، بأنّ نطاق تدريبات حلف شمال الأطلسي في 2024، والتي تحمل اسم "المدافع الصامد"، يشكل "عودة لا رجعة فيها" من الحلف لمخططات الحرب الباردة، وفق تعبيره.