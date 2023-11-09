ترامب يسرق الأضواء.. مناظرة مشتعلة بين المرشحين الجمهوريين

إسرائيل وأوكرانيا

وأولى القضايا هذه، كانت الحرب الدائرة منذ شهر التي شنَّتها إسرائيل على قطاع غزة، وفي هذا الملف أظهر جميع المتنافسين الجمهوريين دعمًا غير مشروط للحليف التاريخي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وقالت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، التي تحتلّ راهنًا المركز الثالث في استطلاعات الرأي، إن "آخر ما ينبغي علينا أن نفعله هو أن نقول لإسرائيل ما يجب عليها أن تفعله".

واختار الحزب الجمهوري تنظيم هذه المناظرة بالاشتراك مع "الائتلاف اليهودي الجمهوري" وهو جمعية يهودية محافظة تتمتّع بنفوذ كبير.

وإذا كان المتناظرون توحّدوا في دعم إسرائيل فإنّ خلافاتهم بدت جليّة حول الحرب في أوكرانيا، إذ يحتلّ بلدهم صدارة الداعمين لكييف في إمدادات الأسلحة.

وخلال المناظرة دعا بعض هؤلاء المرشّحين إلى وقف هذه المساعدات العسكرية لأوكرانيا نهائيًّا.

وبلغ الأمر برجل الأعمال فيفيك راماسوامي بأن يقول إنّ "أوكرانيا ليست نموذجًا للديمقراطية" ورئيسها فولوديمير زيلينسكي هو "نازي".

وهذا الشاب الثلاثيني حديث العهد في المجال السياسي ويقدّم نفسه على أنّه نسخة محسّنة من ترامب.

لكنّ ترامب يتقدّم السباق الجمهوري بفارق شاسع عن بقية منافسيه إذ تعطيه استطلاعات الرأي حاليًّا 58% من نوايا التصويت في أوساط الناخبين الجمهوريين، رغم لوائح الاتّهام الأربع الموجّهة إليه.

"غير كفء"

ويعتمد الملياردير المثير للجدل على قاعدة مؤيّديه الذين يكنّون له ولاءً شديدًا والذين ينتصرون له في كل مشاكله مع القضاء.

وردًّا على المناظرة قرّر ترامب المضيّ في سلوكه "الاستفزازي" المعتاد عبر تنظيمه تجمّعًا انتخابيًّا كبيرًا في مدينة مجاورة لميامي تبعد 18 كيلومترًا فقط عن مقرّ محطة "ان بي سي" حيث كان خصومه يتناظرون.