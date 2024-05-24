للمرة الأولى.. روسيا تكشف هوية الضالعين في هجوم موسكو

أقرت روسيا للمرة الأولى، يوم الجمعة، بمسؤولية تنظيم داعش عن الهجوم الذي استهدف قاعة حفلات داخل مبنى "كروكوس سيتي هول" قرب موسكو، في 22 مارس/آذار الماضي، والذي أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 144 قتيلًا.

وقال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورنيكوف، إنه "خلال التحقيق تبين أن التحضيرات والتمويل والهجوم وانسحاب الإرهابيين تم التنسيق لها عبر الإنترنت من جانب أعضاء في جماعة ولاية خراسان" وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن "ريا نوفوستي" للأنباء.

وكان تنظيم داعش في خراسان قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو، وقال في بيان على "تليغرام" إن مقاتليه "هاجموا تجمعًا كبيرًا في ضواحي العاصمة الروسية".

في حين نقلت وكالة "تاس" عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الجمعة، قوله إن المخابرات العسكرية الأوكرانية لها صلة مباشرة بالهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو.