مصادر: قائد الجيش الكيني من بين 5 قتلوا إثر تحطم مروحية

أفاد دبلوماسي ومصدر مقرب من الحكومة الكينية بأن قائد الجيش الكيني الجنرال فرنسيس أوجولا كان من بين الركاب الذين قتلوا، إثر تحطم طائرة مروحية غربي البلاد.

وذكر مصدر في الشرطة، طلب عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز" أن خمسة لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون عندما تحطمت مروحية عسكرية بعد ظهر يوم الخميس.

بدوره، أفاد المتحدث باسم الرئيس الكيني بأن الطائرة سقطت في مقاطعة إلجيو-ماراكويت، دون الخوض في تفاصيل بشأن سقوط قتلى.