هل أصبحت الدبلوماسية الأمريكية تواجه طريقاً مسدوداً في المنطقة بعد فشل جولة بلينكن الأخيرة؟

حذر تقرير إخباري فرنسي من أنّ دبلوماسية الولايات المتحدة تواجه طريقاً مسدوداً في الشرق الأوسط، بعد فشل جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة، وحالة الامتعاض التي قوبل بها في الدول العربية وتركيا؛ بسبب موقف واشنطن من الحرب على غزة.

وقال التقرير، الذي نشره موقع إذاعة فرنسا الدولية، إنّه "رغم التصريحات التي تأخذ في الاعتبار بشكل أكبر المعاناة التي يتحملها السكان المدنيون في غزة، فقد واجه الوزير بلينكن انتقادات شديدة من العرب وتركيا، خلال الجولة الماراثونية التي قام بها في الأيام الأخيرة".

وأضاف التقرير أن بلينكن اختتم جولته الدبلوماسية بلقاء نظيره التركي هاكان فيدان، وليس مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما يُعد خيبة أمل لرئيس الدبلوماسية الأمريكية الذي كان يأمل في مقابلة الرئيس التركي، إذ كان من الواضح أن فشله في عقد ذلك اللقاء علامة على خلاف عميق بين واشنطن وشركائها في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أنّ بلينكن، الذي قام بجولة بأقصى سرعة من إسرائيل إلى رام الله ثم الأردن، حيث التقى عدداً من وزراء الخارجية العرب، كان يضع هدفاً واحداً أمامه وهو محاولة تهدئة غضب الدول العربية وتركيا، مع الحفاظ على الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل، وهي معادلة يكاد يكون من المستحيل حلها مع تعمق الفجوة منذ 7 أكتوبر بين واشنطن ودول المنطقة.

وأضاف التقرير أنّه "منذ التصريحات الأولى لجو بايدن بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، وإظهار الدعم الكامل لإسرائيل، أعربت دول المنطقة عن انتقاداتها لتلك التصريحات، متهمة الولايات المتحدة بأنها لا تأخذ في الاعتبار عواقب الصراع على المدنيين الفلسطينيين".

وتزايدت الانتقادات خصوصاً في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والعملية العسكرية، بالإضافة إلى حصار غزة.

وتدين الدول العربية وتركيا ما تصفه بـ "المعايير المزدوجة" لدى الغرب، كما تقتنع بأن الولايات المتحدة، باعتبارها حليفاً لا يتزعزع لإسرائيل، باتت مسؤولة مشاركة عما يحدث في غزة.