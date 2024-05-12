7 قتلى في قصف أوكراني على بيلغورود الروسية

أكدت وسائل إعلام روسية اليوم، أن ما لا يقل عن سبعة أشخاص قتلوا عندما انهار جزء من مبنى سكني متعدد الطوابق بسبب هجوم صاروخي أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود بين البلدين.

وأظهرت لقطات من الموقع، نشرها حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، انهيار ما لا يقل عن 10 طوابق من المبنى.

وقال غلادكوف "تعرضت مدينة بيلغورود لقصف مكثف من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف أنه "نتيجة إصابة مبنى سكني مباشرة بقذيفة، انهارت الواجهة بالكامل من الطابق العاشر إلى الطابق الأول" وفق ما نقلته "رويترز".

وكانت تقارير روسية أولية ذكرت في وقت سابق اليوم، أن انهيار المبنى الناجم عن القصف أدى إلى سقوط 3 قتلى على الأقل وأن 20 شخصًا ربما دفنوا تحت الأنقاض.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من الجانب الأوكراني، وقالت وكالة "رويترز" إنها لم تتمكن بعد من التحقق من الروايات الواردة عما يحدث في ساحة المعركة من أي من الجانبين.