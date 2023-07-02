ترامب يتهم بايدن بتلقي رشاوى هائلة من الخارج

شن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم السبت، هجوما لاذعا على الرئيس جو بايدن، متهما إياه بالفساد وتلقي "رشاوى" من الخارج.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن ترامب ألقى كلمة وسط حشد غفير من أنصاره في بلدة تابعة لولاية ساوث كارولينا، بينما يسعى إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري حتى يخوض انتخابات الرئاسة في 2024.

وانتقد ترامب ما اعتبرها هفوات في تصرف بايدن وسلوكه، قائلا إنه يتلقى رشاوى من دول في الخارج "لكنه يحظى بحماية وزارة العدل ومنابر الإعلام الكاذب".

وقال إنه سيحرص في حال أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، على أن يعين مدعيا خاصا حقيقيا من أجل التحقيق بشأن جرائم بايدن"، بحسب تعبيره.

ولم يفوت الرئيس الجمهوري السابق، الفرصة لانتقاد مؤسسات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، واصفا إياها بالفاسدة، وقال إن الديمقراطيين والليبراليين يريدون محو تاريخ البلاد.

وكتبت الصحيفة الأميركية أنه من المألوف في حالة ترامب أن يطلق مثل هذه الاتهامات، لكن ما يسترعي الانتباه في الخطاب الذي ألقاه هو الحضور الكثيف لأنصاره.

وقالت إحدى الحاضرات في التجمع الانتخابي إنها جاءت عبر الطائرة من ولاية إلنوي حتى تحضر خطاب ترامب مباشرة، في حين كانت تحرص سابقا على أن تشاهد خطبه على الإنترنت.

وتشير استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، إلى تقدم ترامب على منافسيه الجمهوريين، وعلى رأسهم حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس.

المصدر: نيويورك تايمز