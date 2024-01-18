الجيش الباكستاني يشن غارات ضد مجموعات مسلحة داخل إيران

أفادت مصادر إيرانية، اليوم الخميس، بسماع دوي عدة انفجارات جنوب شرق البلاد، فيما قالت السلطات إنها تحقق في الأمر.

يأتي ذلك بعد يومين على تنفيذ إيران ضربات ضد ما وصفتها بـ "أهداف إرهابيّة" في باكستان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا) عن مسؤول في محافظة "سيستان بلوشستان" قوله إن دويّ "انفجارات سُمع في مناطق عدّة بمحيط مدينة سارافان".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مسؤول في الاستخبارات قوله إن الجيش الباكستاني نفّذ ضربات خلال الليل في إيران، بعدما هاجمت طهران مواقع داخل باكستان قالت إسلام آباد إنها أسفرت عن مقتل طفلين.

وقال المصدر الاستخباري الكبير: "يمكنني فقط أن أؤكّد أنّنا نفّذنا ضربات ضدّ مجموعات مُسلّحة مناهضة لباكستان استُهدِفَت داخل إيران"، مضيفاً أن بياناً حكومياً سيصدر في وقت لاحق.