ليلة رعب في كييف.. وقصف متواصل

قضت العاصمة الأوكرانية كييف ليلة مرعبة، حيث أطلقت روسيا موجة جديدة من الهجمات الجوية عليها.

وقال مسؤولون في كييف إن نظم الدفاع الجوي أسقطت أكثر من 20 صاروخ كروز لدى اقترابها.

وأوضح سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تيليجرام: "كلها أُسقطت، لم يصب أي منها هدفه".

فيما ذكر شهود أنهم سمعوا عدة انفجارات مشابهة لصوت نظم الدفاع الجوي في الوقت الذي صدرت فيه تحذيرات من الغارات الجوية على المدينة استمرت لأكثر من أربع ساعات بدءا من بعد منتصف الليل بقليل.

والمنطقة الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو هي أكثر أحياء كييف اكتظاظا بالسكان.