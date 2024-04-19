ضربة أصفهان.. هل أبلغت إسرائيل واشنطن؟

ونقلت شبكتا "NBC" و"CNN" عن مصادر قريبة من الملف وعن مسؤول أمريكي أن إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقا بالضربة. وقال المسؤول الأمريكي "لم نوافق على الرد".

وفي تصريحات لقائد كبير في الجيش الإيراني بثها التلفزيون المحلي ونقلتها رويترز اليوم الجمعة، قال فيها: "لم تحدث أي أضرار في الهجوم الذي وقع أثناء الليل".

وأضاف أن الضجيج الذي سمع خلال الليل في أصفهان كان بسبب استهداف أنظمة الدفاع الجوي "لجسم مريب".