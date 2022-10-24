إيران تعلن اعتقال 10 عملاء يعملون لصالح إسرائيل

قالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، اليوم الاثنين، إن إيران ألقت القبض على عشرة ممن وصفتهم بأنهم "عملاء يعملون لحساب إسرائيل" في غرب أذربيجان.

وأضافت الوكالة، أن هؤلاء الأشخاص كانوا على اتصال مباشر بالفيديو مع ضباط الموساد، وفق ما نقلت عنها وكالة "رويترز".

من جانبها، قالت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، إن "المعتقلين أجروا اتصالات مباشرة عبر الفيديو مع ضباط في الموساد وقاموا بحرق سيارات ومنازل تعود لأشخاص مرتبطين بالأجهزة الأمنية وأرسلوا الفيديوهات إلى ضباط الموساد في مقابل المال، لكنهم فشلوا في اغتيال عناصر أمنية". مؤكدة أنه تم اعتقال الأشخاص العشرة من خلال عملية مراقبة استخباراتية.

واتهم بيان للقضاء الإيراني المعتقلين بـ"العمل وفق توجيهات مباشرة من ضباط المخابرات في الموساد، بهدف جمع معلومات عن الدوائر الأمنية الإيرانية والحصول على معلومات من خلال خطفهم الضباط الإيرانيين".

ووفق البيان "صدرت لائحة الاتهام في قضية هؤلاء الأشخاص وأحيلت إلى المحكمة العامة والثورية في أورمية عاصمة محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، ويجري النظر في القضية وفقًا للمعايير القانونية".

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة، فإن 4 من هؤلاء متهمون بالإفساد في الأرض وهي تهمة عقوبتها الإعدام وفق القانون الإيراني.

يذكر أن السلطات القضائية أو الأمنية الإيرانية لم تكشف عن هوية المعتقلين أوجنسياتهم.