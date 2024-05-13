إيران.. السجن لنجل مسؤول مقرب من أحمدي نجاد بتهمة الفساد
ألغت المحكمة العليا في إيران، اليوم الاثنين، حكم تبرئة ياسين رامين من تهمة اختلاس أموال منظمة الهلال الأحمر، وقضت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 874 ألف يورو.
وياسين رامين (44 عامًا) زوج الممثلة الإيرانية البارزة مهناز أفشار وابن محمد علي رامين المستشار الصحفي لمحمود أحمدي نجاد، يعيش حاليًّا مع زوجته خارج إيران، وكان المدير السابق لمركز "رشاد" للأدوية.
وذكرت المحكمة العليا أن ياسين رامين حُكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "خيانة الأمانة" ودفع غرامة مالية "في القضية المرفوعة ضده من قبل منظمة الهلال الأحمر للتموين الطبي".
وفي عام 2014، تقدمت منظمة الإمدادات الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر بشكوى ضد ياسين رامين بتهمة الاختلاس والاستيلاء بشكل غير قانوني على ممتلكات حكومية، وفي 15 أيار/ مايو 2019، حُكم على رامين بالسجن لمدة 17 عامًا ومصادرة مليوني يورو.
وعندما قدم ياسين رامين اعتراضًا على هذا القرار، أُعيد النظر في القضية مرة أخرى في محكمة الاستئناف، حيث تمت تبرئته من التهم الموجهة إليه.
ومرة أخرى، وبطلب من منظمة الهلال الأحمر للإمدادات الطبية، عرضت القضية في المحكمة العليا، حيث حُكم على ياسين رامين بالسجن لمدة ثلاث سنوات.