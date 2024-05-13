إيران.. السجن لنجل مسؤول مقرب من أحمدي نجاد بتهمة الفساد

ألغت المحكمة العليا في إيران، اليوم الاثنين، حكم تبرئة ياسين رامين من تهمة اختلاس أموال منظمة الهلال الأحمر، وقضت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 874 ألف يورو.

وياسين رامين (44 عامًا) زوج الممثلة الإيرانية البارزة مهناز أفشار وابن محمد علي رامين المستشار الصحفي لمحمود أحمدي نجاد، يعيش حاليًّا مع زوجته خارج إيران، وكان المدير السابق لمركز "رشاد" للأدوية.