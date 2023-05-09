الصين تحذّر من فرض عقوبات أوروبية على شركاتها

ويعقد سفراء الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، اجتماعا لبدء محادثات حول المجموعة الـ11 من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وضمن حزمة العقوبات، أوصت المفوضية الأوروبية بوقف صادرات التكنولوجيا الحساسة إلى ثماني شركات صينية بسبب شبهات أنها تبيعها لروسيا بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

ويريد الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات صارمة ضد إعادة تصدير التكنولوجيا الحساسة التي يمكن استخدامها في ساحة المعركة، عبر دول ثالثة إلى روسيا.

وفي برلين، شدد تشين على أن بكين دفعت دائما في اتجاه "حوار سلمي" لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال، إن الصين سترسل مبعوثا خاصا إلى أوكرانيا بشأن هذه المسألة، وحض ألمانيا على بذل مزيد من الجهود للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام.

لكن بيربوك حثت بكين على اتخاذ موقف واضح ضد روسيا، محذرة من أن الحياد في الحرب يعني الوقوف إلى جانب موسكو.

وقالت، إن "الحياد يعني الوقوف الى جانب المعتدي؛ ولهذا السبب مبدأنا الأساسي هو توضيح أننا نقف إلى جانب الضحية".