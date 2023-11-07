سجالات بين ترامب والقاضي في جلسة محاكمته في قضية الاحتيال المدنية

تخللت جلسة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، عدة سجالات بين ترامب والقاضي خلال جلسة محاكمته في قضية احتيال مدنية في نيويورك تهدد إمبراطوريته العقارية.

وشهدت الجلسة، سجالات عدّة بين ترامب (77 عاماً) من جهة والقاضي آرثر إنغورون ومحامي النيابة العامة في نيويورك من جهة أخرى، ما استدعى طلب القاضي منه الاكتفاء بالردّ على الأسئلة والامتناع عن الخطابات.

وقال القاضي متوجّهاً إلى الجمهوري الأوفر حظاً للفوز بالترشّح عن حزبه للانتخابات الرئاسية للعام 2024 إنّ "هذا ليس تجمّعاً انتخابياً".

* القاضي "عدائي جداً"

واتّهم ترامب القاضي بأنه "عدائي جداً"، مندّداً بالمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت القضية ضدّه باعتبارها "مأجورة سياسياً". وقال ترامب "أعتقد أن هذه القضية مخزية"، مضيفاً "إنها تدخّل في الانتخابات".

وتوجّه القاضي الذي بدا الغضب واضحاً عليه بالحديث إلى أحد محامي الرئيس السابق كريستوفر كايز، قائلاً له "اضبط موكلك"