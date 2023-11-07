سجالات بين ترامب والقاضي في جلسة محاكمته في قضية الاحتيال المدنية
تخللت جلسة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، عدة سجالات بين ترامب والقاضي خلال جلسة محاكمته في قضية احتيال مدنية في نيويورك تهدد إمبراطوريته العقارية.
وشهدت الجلسة، سجالات عدّة بين ترامب (77 عاماً) من جهة والقاضي آرثر إنغورون ومحامي النيابة العامة في نيويورك من جهة أخرى، ما استدعى طلب القاضي منه الاكتفاء بالردّ على الأسئلة والامتناع عن الخطابات.
وقال القاضي متوجّهاً إلى الجمهوري الأوفر حظاً للفوز بالترشّح عن حزبه للانتخابات الرئاسية للعام 2024 إنّ "هذا ليس تجمّعاً انتخابياً".
* القاضي "عدائي جداً"
واتّهم ترامب القاضي بأنه "عدائي جداً"، مندّداً بالمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت القضية ضدّه باعتبارها "مأجورة سياسياً". وقال ترامب "أعتقد أن هذه القضية مخزية"، مضيفاً "إنها تدخّل في الانتخابات".
وتوجّه القاضي الذي بدا الغضب واضحاً عليه بالحديث إلى أحد محامي الرئيس السابق كريستوفر كايز، قائلاً له "اضبط موكلك"
وسبق أن فرض القاضي إنغورون غرامتين على ترامب، الأولى بقيمة 5 آلاف دولار والثانية بقيمة 10 آلاف دولار، لانتهاكه أمر حظر النشر الجزئي المفروض عليه، بعدما هاجم كاتبة المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وترامب متّهم إلى جانب نجليه دونالد جونيور وإريك ورؤساء تنفيذيين آخرين في "منظمة ترامب" بتضخيم أصول الشركة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
*"محاكمة مجنونة"
وندّد ترامب بما وصفها بـ"محاكمة مجنونة.. وغير منصفة إلى حدّ كبير" يقف خلفها الديموقراطيون الذين "يلاحقونني من 15 جهة مختلفة".
وفي شهادته التي أدلى بها تحت القسم، رفض ترامب الاتّهامات بأنّ بيانات الشركة بشأن وضعها المالي كانت زائفة، وقال "لم تكن حقّاً وثائق توليها المصارف الكثير من الاهتمام".
وأضاف أنّ قيمة "علامة ترامب التجارية" لم تؤخذ في الحسبان أيضاً عند تقدير قيمة أصوله العقارية.
وقال في ردّه على كيفن والاس، المحامي من مكتب المدعية العامة في نيويورك، "أصبحتُ رئيساً بفضل علاماتي التجارية".
وفي دردشة مع مراسلين بعد إدلائه بشهادته، قال ترامب إنّ القضية "ما كان يجب أن ترفع". وتابع "الاحتيال متأتٍ من المحكمة"، وأضاف "المحكمة هي من ارتكب الاحتيال في هذه القضية".
* الأرقام لا تكذب
وقالت المدّعية العامة جيمس للصحافيين قبل وصول ترامب، إنّ الرئيس السابق "أساء بشكل متواصل تقييم أصوله وضخّمها"، متجاهلة هجمات ترامب الشخصية ضدّها.
وتابعت "الأرقام لا تكذب"، مضيفة "لن أخضع للتنمّر. لن أخضع لمضايقات. هذه القضية ستمضي قدماً. العدالة ستسود".
ويمثل ترامب أمام المحكمة بعدما مثل أمامها ابناه دونالد جونيور وإريك الأسبوع الماضي وحمّلا المحاسبين مسؤولية أيّ أخطاء وردت في بيانات الشركة المالية.
وتفيد "واشنطن بوست" بأنّ آخر رئيس سابق أدلى بشهادته علنا كمتهم كان ثيودور روزفلت في محاكمة ترتبط بالتشهير عام 1915.