رغم "الخلافات الكبيرة".. تفاؤل أمريكي بشأن العلاقة مع الصين

تتطلع جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية بعين التفاؤل إلى أسس العلاقات المستقبلية بين الولايات المتحدة والصين، مؤكدة أنه رغم وجود "خلافات كبيرة" بين البلدين فإن التفاؤل موجود.

واختتمت يلين زيارتها إلى الصين التي هدفت إلى تخفيف التوترات بين أكبر قوتين في العالم، والتقت خلالها العديد من كبار المسؤولين الحكوميين بينهم رئيس الوزراء لي تشيانغ.

وقالت يلين خلال مؤتمر صحفي الأحد في السفارة الأمريكية: "بشكل عام أعتقد أن اجتماعاتي الثنائية التي استغرقت نحو عشر ساعات على مدى يومين شكلت خطوة إلى الأمام في جهودنا لوضع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على أسس أكثر صلابة".

وشددت يلين على ضرورة "التزام البلدين إدارة هذه العلاقات بمسؤولية: إيجاد طريقة للعيش معًا وتشارك الرخاء العالمي"، مؤكدة الأهمية "الحيوية" للاتصالات الرفيعة المستوى.

وقالت "نعتقد أن العالم كبير بما يكفي كي يستطيع بلدانا الازدهار".

ورغم عدم الإعلان عن أي إجراء ملموس، فقد ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الاجتماع الذي عقد السبت بين يلين ونائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، أتاح الاتفاق على "تعزيز التواصل والتعاون لمواجهة التحديات العالمية".