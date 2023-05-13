روسيا ترفض اتهامات بتدخلها في انتخابات الرئاسة التركية
نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، اليوم السبت، إن روسيا ترفض تماماً اتهامات زعيم المعارضة التركية بأن موسكو تدخلت في الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقال كمال قليجدار أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، إن حزبه لديه أدلة دامغة على مسؤولية روسيا عن نشر محتوى "زائف تماماً" عبر الإنترنت قبل التصويت المقرر غداً الأحد.
وسبق أن اتُهمت روسيا بالتدخل في انتخابات دول أخرى، منها الانتخابات الأمريكية، وهو ما تنفيه موسكو.
ونقلت الوكالات عن بيسكوف قوله: "نرفض رفضاً قاطعاً الاتهامات بالتدخل في الانتخابات التركية. هذا غير وارد".
وتابع: "نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء بيان المعارضة في تركيا"، مضيفاً أن قليجدار أوغلو لا يمكنه تقديم دليل على هذا التدخل "لأنه غير موجود بالفعل".
وتبنت تركيا في ظل حكم أردوغان موقفاً دبلوماسياً متوازناً منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
وتعترض أنقرة على فرض عقوبات غربية على روسيا، ولكنها ترتبط بعلاقات وثيقة مع موسكو وكييف، جارتيها على البحر الأسود، كما أرسلت طائرات مسيرة مسلحة لمساعدة أوكرانيا.