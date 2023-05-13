روسيا ترفض اتهامات بتدخلها في انتخابات الرئاسة التركية

نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، اليوم السبت، إن روسيا ترفض تماماً اتهامات زعيم المعارضة التركية بأن موسكو تدخلت في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال كمال قليجدار أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، إن حزبه لديه أدلة دامغة على مسؤولية روسيا عن نشر محتوى "زائف تماماً" عبر الإنترنت قبل التصويت المقرر غداً الأحد.

وسبق أن اتُهمت روسيا بالتدخل في انتخابات دول أخرى، منها الانتخابات الأمريكية، وهو ما تنفيه موسكو.