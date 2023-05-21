ماذا تعني تهنئة بوتين لفاغنر بعد السيطرة على باخموت؟

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأحد، مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بعد السيطرة على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.

وقال بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للكرملين إن "بوتين هنأ قوات فاغنر الهجومية، وكذلك وحدات القوات المسلحة الروسية التي قدمت الدعم والغطاء اللازمين، على إتمام عملية تحرير أرتيوموفسك (باخموت)".

وقال بوتين في البيان "إن معركة أرتيوموفسك انتهت بانتصار روسي، وإن كل من أبلى فيها بلاء حسنا سيحصل على جوائز من الدولة".

وقال ناشطون روس إن بيان الكرملين أكد صحة مزاعم قائد فاغنر يفغيني بريغوجين أن وحدات مجموعته كانت تقاتل وحدها هناك، حيث جاءت تهنئة فاغنر أولا، كما أوضح البيان أن قوات الجيش الروسي كانت تقدم الدعم والغطاء.

ويوم أمس السبت قال بريغوجين من باخموت إن "السيطرة عليها استغرقت 224 يوما وإن فاغنر وحدها كانت هنا".

واعتبر الناشطون أن كلام الرئيس بوتين حول حصول المقاتلين على جوائز من الدولة يعد حماية لقائد فاغنر وعناصره من أي محاسبة بعد أن هاجم الأخير القادة الروس قائلا إنهم "لم يقاتلوا الجيش الأوكراني فقط في باخموت، بل أيضا البيروقراطية الروسية التي وضعت العصي في الدواليب".

وفي وقت سابق يوم الأحد، اعترفت وزارة الدفاع الروسية بأنها فرضت سيطرتها على باخموت "نتيجة للأعمال الهجومية لقوات فاغنر بدعم من المدفعية والطيران".

وتعد معركة باخموت الأطول والأكثر دموية في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بدأت منذ قرابة 15 شهرا، كما أنها كانت السبب في تصاعد الخلافات بين فاغنر والجيش الروسي.