توتر جديد بين ليبيا واليونان بسبب التنقيب عن مصادر الطاقة

بعثت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بمذكرة احتجاج إلى أثينا، اعتراضاً على عمليات تنقيب وصفتها بـ"غير القانونية" جنوب كريت في مناطق تابعة للمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا، وذلك في أحدث توتر بين البلدين حول مصادر الطاقة في البحر المتوسط.

وتقدمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشكوى إلى اليونان وفق ما كشفت صحيفتا "كاثيميريني" و"جريك سيتي تايمز" اليونانيتان، وجاء فيها إن "ثمة سفينة يونانية تجري أعمالاً استكشافية في المنطقة الاقتصادية الليبية الخالصة"، معبرة عن اعتراضها على قيام أثينا بأعمال التنقيب غير القانونية.

الاعتراض جاء عبر رسالة أرسلت إلى السفير اليوناني في طرابلس نيكوس غاريليديس، قبل وقت قصير من الاجتماع بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة قبل أيام.

وأوضحت المصادر الإعلامية، أن السفارة تلقت مذكرة شفوية بشأن التنقيب الذي جرى جنوب كريت، موضحة أنه "سيتم الرد عليها بشكل مناسب في الأيام المقبلة من قبل وزارة الخارجية اليونانية".