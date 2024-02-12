"بتاح تكفا".. مدينة إسرائيلية حولتها المافيا إلى ساحة لحرب عصابات

حذَّر موقع "واللا" العبري من تحوّل مدينة "بتاح تكفا" وسط إسرائيل إلى ما وصفها بـ"مدينة حرب"، جراء صراعات دامية بين عصابات المافيا الإسرائيلية ذاتها، أو بينها وبين رجال أعمال.

وذكر تحقيق للموقع، الليلة الماضية، أن الصراع بين العصابات الإجرامية المحلية وبين رجال أعمال، ولا سيما من المستثمرين في القطاع العقاري، بلغ ذروته، إذ حوَّل "بتاح تكفا"، التي تعد خامس أكبر مدينة إسرائيلية من حيث الكثافة السكانية، إلى ساحة حرب.

عنف العصابات أصبح روتينيًّا

وتشمل تصفية الحسابات المتبادلة بين تلك العصبات إلقاء قنابل يدوية وعبوات ناسفة، وإطلاق الرصاص صوب منازل، وعمليات اغتيال، قال الموقع إنها أصبحت "روتينًا" يتعايش معه سكان المدينة.

ولفت الموقع إلى أن الأشهر الماضية شهدت صراعات بين العصابات المحلية، أدَّت إلى سلسلة أعمال عنف يومية، تؤرق حياة السكان، الذين تجاوزت أعدادهم ربع مليون نسمة.

وقُتل شاب إسرائيلي، يُدعى يوسي ساروسي (21 عامًا) في انفجار عبوة ناسفة ضخمة، دمرت سيارته بينما كانت تسير في شارع "زئيف برندة" ظهر الأربعاء الماضي، فيما أفادت تقارير إعلامية بأنه مقرّب من رجل الأعمال بار إلتاناني، الذي يعمل في قطاع العقارات والقروض، وكان في صراع مع أحد زعماء عصابات المافيا الإسرائيلية، ويُدعى أوفيك نافيه.