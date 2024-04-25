بيلاروسيا تعلن نشر عشرات الأسلحة النووية الروسية

أكد رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن "العشرات" من الأسلحة النووية التكتيكية الروسية تم نشرها في بلاده بموجب اتفاق كان قد وقعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي.

وجاء إعلان لوكاشينكو في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، ولم يقدم الرئيس تفاصيل عن الموضوع.

وقالت روسيا البيضاء، حليفة روسيا، في يونيو الماضي، إنها بدأت تسلّم الأسلحة، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها روسيا صواريخ نووية في دولة أجنبية منذ الحقبة السوفيتية.

وكانت 44 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، قد دعت روسيا وروسيا البيضاء في يونيو من العام الماضي، إلى إلغاء اتفاق لنشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في الدولة المجاورة.

وجاءت الدعوة في بيان مشترك قامت أوكرانيا بتلاوته، خلال اجتماع لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، ووقعت عليه أمريكا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، واليابان.

وفي سياق متصل نقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن رئيس جهاز الأمن في روسيا البيضاء، اليوم، قوله إنه تم إحباط هجوم على العاصمة مينسك بطائرات مسيرة أطلقت من ليتوانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس لجنة أمن الدولة في روسيا البيضاء إيفان تيرتل قوله: "نفذت لجنة أمن الدولة، بالتعاون مع زملاء من وكالات إنفاذ القانون الأخرى، عددا من التدابير الأمنية الصارمة مؤخرا، والتي مكنت من منع ضربات طائرات مسيرة مقاتلة من أراضي ليتوانيا على أهداف في مينسك وضواحيها".

ولم تذكر الوكالة ما إذا كان قد قدم أي دليل يدعم هذا الاتهام.

وقال المتحدث باسم الجيش الليتواني، في بيان ردًّا على ذلك، إن الجيش لم ينفذ أي تحرك عدائي ضد دول أخرى.