بعد قرار الإدانة.. ترامب يواجه 54 تهمة جديدة

يواجه المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب 54 تهمة في ثلاث لوائح اتهام جنائية أخرى، بعد إدانته بـ 34 تهمة في محاكمته المتعلقة بـ "أموال الصمت" في نيويورك.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إدانة ترامب من هيئة محلفين بنيويورك الخميس بـ 34 تهمة ليست سوى إحدى العقبات القانونية التي يواجهها الرئيس السابق، حيث إن هناك 54 تهمة جنائية موزعة على ثلاث قضايا أخرى.

انتخابات 2020

وأوضحت الصحيفة أنّ حالتيْن تتعلقان بجهود ترامب المزعومة لإلغاء انتخابات 2020، التي خسرها، وتتعلق الثالثة بالوثائق السرية التي يُزعم أن ترامب أخذها بعد مغادرته البيت الأبيض. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات في هذه القضايا التي لم يتضح حتى الآن متى سيتم تحديد موعد المحاكمات المتعلقة بها.

وقدمت "واشنطن بوست" تفاصيل ما يواجهه ترامب في قضاياه الثلاث الأخرى، فقد اتهم المدعي العام لمقاطعة فولتون بولاية جورجيا ترامب و18 آخرين فيما يتعلق بالردّ على خسارته في انتخابات عام 2020 في الولاية.

وتم في البداية توجيه 13 تهمة إلى ترامب، لكن ثلاثًا من التهم - جميعها تتعلق بالضغط الذي مارسه هو والمتهمون معه على مسؤولي الدولة لتغيير نتيجة الانتخابات - تم رفضها من قبل القاضي، وقدم المدعي العام استئنافا.