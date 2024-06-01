بعد قرار الإدانة.. ترامب يواجه 54 تهمة جديدة
يواجه المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب 54 تهمة في ثلاث لوائح اتهام جنائية أخرى، بعد إدانته بـ 34 تهمة في محاكمته المتعلقة بـ "أموال الصمت" في نيويورك.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إدانة ترامب من هيئة محلفين بنيويورك الخميس بـ 34 تهمة ليست سوى إحدى العقبات القانونية التي يواجهها الرئيس السابق، حيث إن هناك 54 تهمة جنائية موزعة على ثلاث قضايا أخرى.
انتخابات 2020
وأوضحت الصحيفة أنّ حالتيْن تتعلقان بجهود ترامب المزعومة لإلغاء انتخابات 2020، التي خسرها، وتتعلق الثالثة بالوثائق السرية التي يُزعم أن ترامب أخذها بعد مغادرته البيت الأبيض. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات في هذه القضايا التي لم يتضح حتى الآن متى سيتم تحديد موعد المحاكمات المتعلقة بها.
وقدمت "واشنطن بوست" تفاصيل ما يواجهه ترامب في قضاياه الثلاث الأخرى، فقد اتهم المدعي العام لمقاطعة فولتون بولاية جورجيا ترامب و18 آخرين فيما يتعلق بالردّ على خسارته في انتخابات عام 2020 في الولاية.
وتم في البداية توجيه 13 تهمة إلى ترامب، لكن ثلاثًا من التهم - جميعها تتعلق بالضغط الذي مارسه هو والمتهمون معه على مسؤولي الدولة لتغيير نتيجة الانتخابات - تم رفضها من قبل القاضي، وقدم المدعي العام استئنافا.
وبحسب تقرير الصحيفة، فإنّ التهمة الأكثر شمولاً في هذه القضية هي انتهاك ترامب المزعوم لقانون جورجيا لمكافحة الابتزاز، ويسمح هذا القانون للمدعين العامين بتوجيه الاتهام لمجموعة كبيرة من الأشخاص في شبكة معقدة من الجرائم المحتملة. وتقول لائحة الاتهام، إن ترامب وآخرين كانوا جزءًا من مشروع إجرامي رفض قبول خسارته في الانتخابات وتآمروا لتغيير النتيجة.
أما التهم المتبقية، فتتعلق باستدراج أو انتحال صفة موظف عام والتزوير والبيانات الكاذبة والوثائق المزورة، وتتضمن مؤامرة لتعيين ناخبين مزيفين، بالإضافة إلى مجموعة من ادعاءات تزوير الناخبين الكاذبة التي قدمها ترامب وآخرون عندما زُعم أنهم حاولوا تخريب الانتخابات.
هجوم "الكابيتول" والوثائق السرية
وفي علاقة بقضية السعي إلى إلغاء نتائج الانتخابات، يحقق المدعون الفيدراليون في الهجوم الذي وقع في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.
وإضافة إلى ذلك اتهم المدعون الفيدراليون ترامب أيضا باحتجاز وثائق سرية من البيت الأبيض بشكل غير قانوني، بعد نهاية ولايته الرئاسية، والتآمر مع مساعدين للتستر على أفعاله.
وتتعلق كل تهمة من التهم الـ 32 في هذه القضية بوثيقة سرية يقول ممثلو الادعاء إن ترامب احتفظ بها بشكل غير قانوني بعد مغادرته البيت الأبيض. وتضمنت بعض الوثائق معلومات استخباراتية عسكرية ومعلومات حساسة أخرى يمكن أن تضر بالأمن القومي إذا تم الكشف عنها، وفقًا لما ذكره ممثلو الادعاء، وتشمل التهم الأخرى محاولات ترامب المزعومة إخفاء الوثائق عن المحققين.