أبرز السجناء الذين يشملهم اتفاق التبادل بين إيران وأمريكا

سيامك نمازي

سيامك نمازي (51 عامًا) هو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية ألقى الحرس الثوري الإيراني القبض عليه عام 2015 أثناء زيارته لعائلته في طهران.

وبعد أشهر، ألقت السلطات القبض على والده المريض، باقر، بعد أن عاد إلى إيران لزيارة ابنه المحتجز.

وصدر حكم عليهما في عام 2016 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمتي التجسس والتخابر مع الحكومة الأمريكية.

ووضعت السلطات باقر نمازي، وهو حاكم إقليم سابق في إيران، قيد الإقامة الجبرية في عام 2018 لأسباب طبية وغادر إيران في عام 2022 لتلقي العلاج بالخارج.

ويحمل باقر نمازي الجنسيتين الأمريكية والإيرانية أيضًا، وسبق أن عمل لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).