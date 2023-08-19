الصين تطلق "تحذيراً جاداً"‎ عبر مناورات عسكرية حول تايوان

بدأ الجيش الصيني السبت تدريبات حول تايوان قائلا إنها تمثل "تحذيرا جادا" للقوى الانفصالية، في رد غاضب كان متوقعا على نطاق واسع على زيارة وليام لاي نائب رئيسة تايوان للولايات المتحدة، وقد أثار هذا الرد تنديدا من تايبه.

وقالت قيادة مسرح العمليات الشرقي بجيش التحرير الشعبي الصيني، المسؤولة عن المنطقة حول تايوان، في بيان مقتضب، إنها "تجري دوريات استعداد بحرية وجوية مشتركة حول الجزيرة، كما تجري تدريبات مشتركة للقوات البحرية والجوية تركز على جوانب مثل التنسيق بين السفن والطائرات وفرض السيطرة في اختبار للقدرات القتالية الفعلية للقوات".

ونوهت إلى أن "هذا تحذير جاد لقوى استقلال تايوان الانفصالية التي تتواطأ مع قوى خارجية بهدف الاستفزاز".

وعاد لاي، المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية التايوانية المقررة في يناير/كانون الثاني، الجمعة من الولايات المتحدة.

وألقى لاي خطابات على الرغم من أنه كان من المفترض رسميا أن يتوقف فقط بها في طريق الذهاب والعودة من باراغواي.

وتعتبر الصين تايوان، ذات الحكم الديمقراطي، جزءا من أراضيها، على الرغم من الاعتراضات القوية من حكومة الجزيرة.