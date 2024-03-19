"حمام دم".. رسائل ترامب المشفرة باتجاه الرئاسة

لم تهدأ العاصفة التي أثارها تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حين حذر من "حمام دم" إن لم يفز في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ردود فعل وقراءات عدة تناولت التصريح، بينها ما وجد في التحذير "رسالة مشفرة" من ترامب تفيد بأنه مستعد لإعادة سيناريو ما يعرف في الولايات المتحدة بأحداث 6 يناير، غير المسبوقة في البلاد، والتي أعقبت الإعلان عن خسارة ترامب.

بينما أعلنت حملة ترامب أن العبارة جاءت في سياق حديث عن الاقتصاد، وكانت تعني أن البلاد ستشهد تدهورا في حال فوز الرئيس الحالي جو بايدن، وخسارة ترامب.

في دوامة الانتخابات

وفي وقت تستعد فيه البلاد للانتخابات، فإن تلك العبارة ما كان ممكناً أن تمر دون استثمارها حتى النهاية، ووسط الجدل التقط الديمقراطيون تصريح ترامب، ليقدموا قراءة أخرى له، إذ أعلنت الحملة الانتخابية لبايدن أن استخدام ترامب لكلمة "حمام دم" يشير إلى أن أنه "يريد 6 يناير آخر".

ومضى المتحدث باسم الحملة، جبمس سينجر، نحو مزيد من الانتقاد لترامب قائلاً إن الأخير سيمنى بهزيمة لأن الأمريكيين "مستمرون في رفض تطرفه، وحبه للعنف، وتعطشه للانتقام".

بينما ردت حملة ترامب لتقول إن الأخير كان يتحدث عن عمال صناعة السيارات، وأن المعنى الذي قصده هو أنه سيكون هناك "حمام دم" بالمعنى الاقتصادي، لتلك الصناعة والعاملين فيها.

شبح 6 يناير

شبكة "CNN" أعادت نشر تغريدة على موقع الرئيس في منصة "إكس" تبدو الرسالة فيها أكثر وضوحاً، إذ ينقل الحساب عن ترامب القول: "يوم الانتخابات القادم هو أهم يوم في تاريخ أمتنا، إذا لم يتم انتخابي فـ لن يكون هناك انتخابات بعد الآن، أو على الأقل لن تكون كما نعرفها".