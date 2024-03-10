العاصمة الهايتية "تحت الحصار" مع تصاعد اشتباكات الشرطة والعصابات



تصاعدت حدّة الأزمة الإنسانيّة في العاصمة الهايتيّة بور أو برنس، السبت؛ إذ هوجِمت مستشفيات وأُغلِقت بنى تحتيّة، وتعاظمت التهديدات المحدقة بإمدادات الغذاء، غداة ليلة أخرى من الاشتباكات بين الشرطة والعصابات المسلّحة.

وحذّر رئيس بعثة المنظّمة الدوليّة للهجرة في هايتي فيليب برانشات، السبت، من أنّ "سكّان العاصمة يعيشون في عزلة وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه"، واصفا الوضع "مدينة تعيش تحت الحصار".

وقال "الأشخاص الذين يفرّون، غير قادرين على الاتّصال بأفراد عائلاتهم وأصدقائهم الموجودين في بقيّة أنحاء البلاد... العاصمة محاطة بالجماعات المسلّحة والمخاطر".